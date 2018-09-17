"شنغهاي" للتعاون تنظر في طلب أذربيجان الحصول على صفة عضو مراقب

أعلن الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون رشيد عليموف، اليوم الاثنين، خلال لقاء وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمد دياروف، أن المنظمة ستنظر بطلب أذربيجان للحصول على صفة عضو مراقب، خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء.

باكو — سبوتنيك. وخلال زيارته إلى الصين، بحث محمد دياروف مع الأمين العام لمنظمة " شنغهاي" للتعاون آفاق تنمية التعاون، مؤكدا اهتمام بلاده بتعميق التعاون مع منظمة شنغهاي ورفعه "إلى مستوى نوعي جديد".

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk رؤساء أركان منظمة شنغهاي يتابعون المرحلة العملية لمناورات "مهمة السلام-2018"

وقالت المنظمة في بيان: "شدد عليموف، على أن المنظمة بحثت طلب أذربيجان للحصول على صفة عضو مراقب في شهر آب/ أغسطس، ستتم مناقشة هذه القضية في مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة".

يذكر أن أذربيجان أكملت عملية الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك في الحوار، وأن منظمة شنغهاي، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزستان وأوزبكستان. وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، بصفة "شريك.