"شنغهاي" للتعاون تنظر في طلب أذربيجان الحصول على صفة عضو مراقب

باكو — سبوتنيك. وخلال زيارته إلى الصين، بحث محمد دياروف مع الأمين العام لمنظمة " شنغهاي" للتعاون آفاق تنمية التعاون، مؤكدا اهتمام بلاده بتعميق التعاون مع منظمة شنغهاي ورفعه "إلى مستوى نوعي جديد".
يذكر أن أذربيجان أكملت عملية الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك في الحوار، وأن منظمة شنغهاي، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزستان وأوزبكستان. وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، بصفة "شريك.
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