إبرة خياطة تدمر سوق الفراولة في أستراليا (صور)

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين إنه تم العثور على إبر داخل ثمار الفراولة في ولايتين جديدتين في البلاد ما يوسع نطاق المخاوف الصحية التي دفعت متاجر لاستدعاء المنتجات والمزارعين للتخلص من أطنان من المحصول في ذروة الموسم.

وذكرت الشرطة أن رجلا في ولاية أستراليا الغربية وفتاة في ولاية جنوب أستراليا أبلغا عن العثور على إبر في ثمار لديهما في اليومين الماضيين.

ويعتقد الآن أن التلوث بتلك الإبر لحق بسبع علامات تجارية لتسويق الفراولة في أستراليا وفقا لتقارير الشرطة مما دفع السلطات لإطلاق تحذيرات للمستهلكين بقطع الثمار قبل تناولها.

The discovery of sewing needles hidden in punnets of strawberries across Australia has prompted a public health warning https://t.co/flukqmQnpf pic.twitter.com/u9LfAV1Zm3 — ITV News (@itvnews) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

وقال إيان ستيورات مفوض الشرطة في كوينزلاند للصحفيين اليوم الاثنين إن من غير الواضح بعد إن كان هذا التلوث مصدره شخص واحد يتصرف منفردا أم عدة أشخاص يتصرفون بشكل مستقل مشيرا إلى أن عملية تتبع المنتجات لمصدرها الأصلي عبر سلسلة الإمداد المعقدة يستغرق وقتا.

وكان مستهلكون في كوينزلاند أول من أبلغوا عن العثور على إبر داخل الفراولة، بحسب مانقلت "رويترز".

People have been hiding needles in strawberries in Australia, and it's put at least 2 people in hospital https://t.co/OgAXkx1kF5 pic.twitter.com/90gDBHHCnh — Vinod H (@Imvinod_h) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

وقررت الشرطة في الولايتين الأخريين فتح تحقيق في الأمر.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن مصدر الفاكهة التي تحتوي على الإبر والدبابيس هو مورد مقره في كوينزلاند. وتعد الولاية منتجا كبيرا للفراولة في صناعة وطنية حجمها أكثر من 130 مليون دولار استرالي (93.22 مليون دولار) سنويا.

ورفعت مجموعة وولورث كل الفراولة التي تحمل العلامات التجارية المتضررة من أرفف متاجرها.