مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الفيضانات

قدمت مصر العزاء إلى دولة نيجيريا، في ضحايا الفيضانات التي ضربت عشر مدن نيجيرية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى.

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن جمهورية مصر العربية تعرب عن خالص تعازيها والمواساة لحكومة وشعب نيجيريا الصديقين، في ضحايا فيضانات اجتاحت عشر ولايات في نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 100 شخص حتى الآن.

© REUTERS / Dailynews الفيضانات تقتل 100 شخص في نيجيريا

وعبرت مصر في البيان عن وقوفها حكومة وشعب مع حكومة وشعب نيجيريا الصديق في تلك المحنة، وعن ثقة مصر في تجاوز نيجيريا هذه المحنة في أسرع وقت، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأعلن متحدث باسم وكالة الطوارئ والكوارث النيجيرية، أمس الاثنين، أن فيضانات اجتاحت عشر ولايات في نيجيريا وأسفرت عن مقتل 100 شخص، حيث أنه عادة ما تحدث هذه الفيضانات كل عام في موسم الأمطار وتزيد البنية التحتية المتردية والافتقار للتخطيط الوضع سوءا لكن الدمار هذا العام كان الأسوأ منذ عام 2012.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث ساني داتي بعد أن هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية: "بناء على البيانات المتاحة فقد لقي 100 شخص حتى الآن حتفهم في عشر ولايات".

وذكر أن حالة كارثة وطنية أعلنت في أربع ولايات هي كوجي والنيجر وأنامبرا والدلتا، الأمر الذي يعني أن الحكومة الاتحادية في نيجيريا هي التي تتولى عمليات البحث والإنقاذ وإعادة توطين الضحايا في المناطق المنكوبة التي تقع في وسط وجنوبي البلاد.