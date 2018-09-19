كوريا الشمالية تعد بتفكيك المواقع النووية والصاروخية

جاء في البيان المشترك في ختام القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، أن كوريا الشمالية وعدت بإغلاق ميدان الصواريخ في تونتشخاني وتفكيك المنشآت النووية بالكامل في يونغبيون.

سيئول — سبوتنيك. وجاء في الوثيقة: "الجانب الشمالي، وفقا لروح البيان المشترك بين الشمال والولايات المتحدة، أعرب عن نيته في اتخاذ تدابير إضافية، مثل التفكيك الكامل للمنشأة النووية في يونغبيون".

© Sputnik . Нэнси Сисель الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للاجتماع يوم الاثنين بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية

وقررت كوريا الشمالية "أولاً وقبل كل شيء تفكيك ميدان اختبار محركات الصواريخ ومنصة الإطلاق في تونتشخاني، تحت إشراف خبراء من البلدان المعنية".

كان زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم جونغ أون، ومون جيه إن، بدأ اليوم الأربعاء، اليوم الثاني من المحادثات في بيونغ يانغ. وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، من المركز الصحفي في سيئول للقمة الخامسة بين الكوريتين.

وكان قد اعلن مون جي إن، قبل توجه إلى بيونغ يانغ، أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون ذات أهمية كبرى إذا استؤنف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

هذا وصرح المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية في وقت سابق، بأن الكوريتين اتفقتا على عقد القمة الثالثة بين زعيميهما في بيونغ يانغ خلال الفترة من 18 إلى 20 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة "الإجراءات العملية" لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الكورية.