كيم جونغ أون يعد بزيارة سيئول في المستقبل القريب

وعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بزيارة سيئول في المستقبل القريب. وتم بث خطابه في مركز سيئول الصحفي للقمة بين الكوريتين، حيث ترد جميع المعلومات من بيونغ يانغ.

© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool كوريا الشمالية تعد بتفكيك المواقع النووية والصاروخية

سيئول — سبوتنيك . وتم تثبيت الاتفاق حول الزيارة في البيان المشترك في ختام محادثات زعيمي الدولتين الكوريتين، التي اختتمت، اليوم الأربعاء.

وجاء في الوثيقة إن "رئيس مجلس الدولة كيم جونغ أون، قرر زيارة سيئول تلبية لدعوة الرئيس مون جيه إن في المستقبل القريب".

كان زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم جونغ أون، ومون جيه إن، بدأ اليوم الأربعاء، اليوم الثاني من المحادثات في بيونغ يانغ. وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، من المركز الصحفي في سيئول للقمة الخامسة بين الكوريتين.