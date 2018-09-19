إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة بالقرب من مركز للجالية الإسلامية في لندن

© REUTERS / Morteza Nikoubazl تصريح إيراني خطير... هكذا قتلت بريطانيا وأمريكا الشعوب التي استعمرتها

القاهرة- سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الشرطة البريطانية، صباح اليوم الأربعاء، أن "محققين بدأوا تحقيقا بعد إصابة 3 أشخاص، صدمتهم سيارة بالقرب من مركز الجالية الإسلامية في كريكلوود".

وأضاف البيان: "نقل شخصان إلى المستشفى، بإصابات ليست خطيرة، في حين لم تستدع إصابة الشخص الثالث نقله إلى المستشفى".

وأوضح بيان الشرطة أن "السيارة لم تتوقف في مكان الحادث، وجار تعقب السائق وركاب السيارة"، مشيرا إلى أن "أحدا لم يتم اعتقاله إلى الآن على خلفية الحادث".