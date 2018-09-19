إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة بالقرب من مركز للجالية الإسلامية في لندن

وأضاف البيان: "نقل شخصان إلى المستشفى، بإصابات ليست خطيرة، في حين لم تستدع إصابة الشخص الثالث نقله إلى المستشفى".
وأوضح بيان الشرطة أن "السيارة لم تتوقف في مكان الحادث، وجار تعقب السائق وركاب السيارة"، مشيرا إلى أن "أحدا لم يتم اعتقاله إلى الآن على خلفية الحادث".
Horrific news from #London— Marwa Osman (@Marwa__Osman) September 19, 2018
A car drove into a crowd of mourners outside a Majlis (Ashura Procession) in Cricklewood injuring several attendees. pic.twitter.com/S9O5aJFMgV
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