إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن النووي الإسرائيلي

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، فقد بعث سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو رسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الأمن التابع لها، طلبهما بالتنديد بالتهديدات الإسرائيلية ضد طهران وإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي لإشرافها.
واعتبرت الرسالة التهدید الذي أطلقه رئیس الوزراء الإسرائيلي بنیامین نتنیاهو قبل فترة عند المنشآت النوویة الإسرائيلية بأنه تهدید ضد السلام والأمن الدولیین، مؤكدة "أن امتلاك الأسلحة النوویة من قبل كیان له ماض طویل فی العدوان والاحتلال والعسكرتاریة والإرهاب الحكومي وسائر الجرائم الدولیة، یعد أكبر تهدید للسلام والأمن الإقلیمي".
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