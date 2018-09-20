إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن النووي الإسرائيلي

وجهت إیران رسالة إلي مجلس الأمن الدولی والأمین العام للمنظمة، طالبت فیها بإدانة التهدید النووی الإسرائيلي ضد إیران، وإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للمراقبة.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، فقد بعث سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو رسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الأمن التابع لها، طلبهما بالتنديد بالتهديدات الإسرائيلية ضد طهران وإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي لإشرافها.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف ردا على نتنياهو: إيران مهددة بالإبادة النووية من داعية حرب

وطلب السفير غلام علي خوشرو من الأمم المتحدة إرغام إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع برنامجها النووي لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

واعتبرت الرسالة التهدید الذي أطلقه رئیس الوزراء الإسرائيلي بنیامین نتنیاهو قبل فترة عند المنشآت النوویة الإسرائيلية بأنه تهدید ضد السلام والأمن الدولیین، مؤكدة "أن امتلاك الأسلحة النوویة من قبل كیان له ماض طویل فی العدوان والاحتلال والعسكرتاریة والإرهاب الحكومي وسائر الجرائم الدولیة، یعد أكبر تهدید للسلام والأمن الإقلیمي".