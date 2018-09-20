مسؤول إسرائيلي: لا يمكننا تجاهل التهديدات الإيرانية

القدس — سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات سنير التي أدلى بها خلال الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة النووية "سابا" في فيينا هذا الأسبوع، حيث قال إن "التهديدات الإيرانية ضد المنشآت النووية بإسرائيل تلزمنا بتحديثها وتحصينها. ولا يمكننا تجاهل التهديدات الصريحة من إيران وأذرعها".
وتطرق تقرير في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، إلى أن اللجنة الذرية الإسرائيلية تستخدم وسائل مختلفة لحماية المفاعلات النووية في ديمونا و"ناحل شورك"، لاعتبار إيران و"حزب الله" المفاعلات هدفاً لصواريخهم.
وذكرت الصحيفة أن "زعيم حزب الله، حسن نصر الله، كان قد هدد في كثير من الأحيان، أنه في أية جولة مقبلة من القتال مع إسرائيل، فإن حزب الله لن يضرب فقط مخزن الأمونيا، ولكنه سيستهدف مفاعل ديمونا النووي".
ومؤخرا قامت اللجنة بإجراء تمرين واسع حاكى إصابة صواريخ لأحد هذه المفاعلات وشمل إخلاء عمال ومنع تسرب مواد مشعة.
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