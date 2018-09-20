مسؤول إسرائيلي: لا يمكننا تجاهل التهديدات الإيرانية

صرح رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، زئيف سنير، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل التهديدات المتكررة الإيرانية وتلك التي تطلقها جهات موالية لها باستهداف المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه التهديدات تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات للدفاع عن منشآتها وتحصينها.

القدس — سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات سنير التي أدلى بها خلال الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة النووية "سابا" في فيينا هذا الأسبوع، حيث قال إن "التهديدات الإيرانية ضد المنشآت النووية بإسرائيل تلزمنا بتحديثها وتحصينها. ولا يمكننا تجاهل التهديدات الصريحة من إيران وأذرعها".

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وأضاف سنير بأن "هذه التهديدات الشنيعة تلزم إسرائيل أن تسعى بالاستمرار بالحفاظ وحماية هذه المنشآت. وهذه المنشآت يتم تحديثها والحفاظ عليها بشكل ثابت، وفقاً لتعليمات وأوامر الأمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمواجهة أي هجوم".

وتطرق تقرير في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، إلى أن اللجنة الذرية الإسرائيلية تستخدم وسائل مختلفة لحماية المفاعلات النووية في ديمونا و"ناحل شورك"، لاعتبار إيران و"حزب الله" المفاعلات هدفاً لصواريخهم.

وذكرت الصحيفة أن "زعيم حزب الله، حسن نصر الله، كان قد هدد في كثير من الأحيان، أنه في أية جولة مقبلة من القتال مع إسرائيل، فإن حزب الله لن يضرب فقط مخزن الأمونيا، ولكنه سيستهدف مفاعل ديمونا النووي".

ومؤخرا قامت اللجنة بإجراء تمرين واسع حاكى إصابة صواريخ لأحد هذه المفاعلات وشمل إخلاء عمال ومنع تسرب مواد مشعة.