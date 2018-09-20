تعرف على العقوبة للطلاق على الطريقة الإسلامية في الهند

ومن المتعارف في الهند، أنه يمكن لأي رجل في أي وقت أن يعلن الطلاق ويخرج زوجته من المنزل، حيث أعلنت الحكومة أن هذا الشيئ غير دستوري وينتهك حقوق المرأة.

© REUTERS / Dado Ruvic حالة طلاق في الهند بسبب مرحاض

وقال وزير العدل الهندي، رافي شانكار براساد، أن 22 دولة، بما في ذلك بنغلاديش وباكستان، ألغت هذه الصلاحيات للرجل. وعندما يتم دخول القانون الجديد في الهند حيذ التنفيذ، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، وفق موقع " straitstimes ".

كما أن الطلاق لثلاث مرات اعترف بأنه غير قانوني في الهند في العام الماضي، ولكن سيتم الآن تشديد العقوبة، وأن من يتم القبض عليه بهذه التهمة لا يمكن الإفراج عنه بكفالة. ويشار إلى أن قوى المعارضة في البلاد تقف ضد تشديد التشريع.

ولا يوجد إلى الآن في الهند قانون مدني موحد ولهذا السبب، فإن الهندوس يمتلكون قوانين خاصة بهم، والمسلمون يواصلون العيش حسب الشريعة الإسلامية.