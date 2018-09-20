ملياردير صيني يدعو للاستعداد لحرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن رجل الأعمال الصيني، المؤسس المشارك لمجموعة "علي بابا" القابضة للتجارة الإلكترونية، جاك ما، في المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين بالصين، اليوم الخميس، أن على الناس أن يستعدوا لخلافات تجارية تستمر 20 عاما بين الصين وأمريكا.

© REUTERS / China Stringer Network البنتاغون يعتقد أن الصين تعد ضربة ضد الولايات المتحدة

وحذر جاك بالفعل من أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن تستمر لعقود موضحا أن على الصين أن تركز على الصادرات في "طريق الحرير" بالعصر الحديث الذي يمتد عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وقال جاك "إن شركة علي بابا لم تعد قادرة على الوفاء بتعهدها الخاص بتوفير مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة بسبب التوترات التجارية".

واجتمع جاك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عامين ووضع خطة شركته لإدخال مليون شركة أمريكية صغيرة إلى منصتها لتبيع منتجات للمستهلكين الصينيين على مدى السنوات الخمس القادمة.