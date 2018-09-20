آلاف العناكب تجتاح أحد شواطئ اليونان (فيديو + صور)

اجتاحت آلاف العناكب من فصيلة "تيتراجناثيداي" (Tetragnathidae) شاطئ مدينة أيتوليكو اليونانية، حيث نسجت شباكها على طول 300 متر من خط الشاطئ.

ووفقا للخبراء، فإن سبب هذه الظاهرة هو زيادة في عدد البعوض وبداية موسم التزاوج، وأن الظروف المثالية أدت إلى "إنفجار ديموغرافي" لدى العناكب.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يشاهد السكان المحليون للمدينة هذه الظاهرة، فقد شهدت المدينة نفس هذا الهجوم في عام 2003، وبعد انتهاء الموسم اختفت أنسجة العنكبوت، ولم يكن هناك أي تأثير سلبي للنباتات.