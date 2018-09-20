نتنياهو: هناك أهمية كبيرة للتنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك أهمية كبيرة للتنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا في سوريا.

عبر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، عن حزنه وبلاده لمصرع 15 من أفراد الطاقم الجوي الروسي، الذين أسقطت طائرتهم مساء أول أمس الثلاثاء.

ونقل نتنياهو أسفه وحزنه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، على سقوط الطائرة الروسية، قائلا: قلت له إننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وإنه مع ذلك هنالك أهمية كبيرة جدا للحفاظ على التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا، ولذلك قررت إرسال قائد سلاح الجو، اللواء عميكام نوركين، إلى موسكو، لتحقيق هدف مزدوج. الأول هو مواصلة الدفاع عن مواطنينا، والآخر هو صون التعاون بين البلدين.

قلت له إننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وإنه مع ذلك هنالك آهمية كبيرة جدا للحفاظ على التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا ولذلك قررت إرسال قائد سلاح الجو، اللواء عميكام نوركين، إلى موسكو لتحقيق هدف مزدوج. الأول هو مواصلة الدفاع عن مواطنينا والآخر هو صون التعاون بين البلدين. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 20, 2018

وأضاف نتنياهو: إن المشكلة الأساسية هي المحاولات الإيرانية لاستخدام الأراضي السورية كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل، ولتزويد أعدائنا مثل حزب الله بالسلاح.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال المراسم الرسمية التي أقيمت بجبل هرتسل في القدس، إحياء لذكرى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية، بسبب الإجراءات، غير المسؤولة، من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرة إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 سبتمبر/ أيلول.