جنرال إسرائيلي: حادثة الطائرة الروسية خطيرة وستؤثر على إسرائيل

قال جنرال إسرائيلي بارز إن واقعة إسقاط الطائرة الروسية خطيرة، وستؤثر على إسرائيل.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، يرى أن حادثة سقوط الطائرة الروسية سيؤثر على مستقبل بلاده.

وأكد الجنرال السابق، ورئيس مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن الحديث يدور عن أزمة حقيقية وحساسة وخطيرة، في ظل تصريحات وزير الدفاع الروسي، الذي اتهم فيها إسرائيل بالوقوف خلف الحادثة، واحتفاظ روسيا بحق الرد.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسقاط الطائرة الروسية يعني فرض قيود كبيرة على نشاطات وعمليات الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو في الشرق الأوسط.

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين الماضي، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية، بسبب الإجراءات، غير المسؤولة، من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 سبتمبر/ أيلول.