مقتل تسعة في حادث سير بولاية أريزونا الأمريكية

قالت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية أمس الخميس إن سيارة‭ ‬متعددة الأغراض كانت تقل سبعة يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين اصطدمت مباشرة بسيارة أخرى على طريق سريع في الولاية مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطيرة.