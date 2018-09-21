صحيفة: رد روسي... إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي

قالت صحيفة إلكترونية أمريكية في إشارة إلى حادث سقوط طائرة عسكرية روسية من طراز "إيل-20" في البحر المتوسط قبالة شواطئ سوريا في 17 سبتمبر/أيلول، إن الهجمات الجوية الإسرائيلية على سوريا ليست شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

ولفتت صحيفة "ستراتيجيك كلتري" إلى أن حادث الطائرة الروسية وقع أثناء غارة الطيران الحربي الإسرائيلي على منشآت سورية.

وقالت صحيفة إن الأغلب ظنا أن روسيا ستنتقم، مشيرة إلى أن ثمة خيارات عديدة للانتقام منها إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي من خلال نشر منظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس-300" في الأراضي السورية.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation منظمة الدفاع الجوي "اس-300" (فافوريت) خلال المناورات في غرب روسيا

وأشارت إلى أن الحادث الذي ارتكبته إسرائيل أظهر أن إسرائيل لا تدرك أهمية الدور الروسي في سوريا وفي الشرق الأوسط.

وأضافت أنه حان لإسرائيل أن تعي بأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها روسيا في المنطقة تحقق فوائد لتل أبيب أيضا. لهذا ينبغي لإسرائيل ان تتخلى عن سلوكها العدواني وتدخل في تعاون مع روسيا.

وأكدت أنه يحق لروسيا أن تقوم برد مثل نشر منظومات "إس-300" في سوريا.