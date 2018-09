صحيفة: رد روسي... إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي

ولفتت صحيفة "ستراتيجيك كلتري" إلى أن حادث الطائرة الروسية وقع أثناء غارة الطيران الحربي الإسرائيلي على منشآت سورية.

وقالت صحيفة إن الأغلب ظنا أن روسيا ستنتقم، مشيرة إلى أن ثمة خيارات عديدة للانتقام منها إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي من خلال نشر منظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس-300" في الأراضي السورية.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation

منظمة الدفاع الجوي "اس-300" (فافوريت) خلال المناورات في غرب روسيا