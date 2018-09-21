سلاح إسرائيلي جديد لمواجهة الطائرات الورقية الحارقة

قالت قناة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اخترع آلية جديدة لمواجهة بالونات الهيليوم المشتعلة والطائرات الورقية الحارقة المنطلقة من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي.

ذكرت القناة الثانية العبرية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل في خدمته قريبا آلية عسكرية جديدة تمكنه من الإسراع في تلبية احتياجات الجنود، خاصة على الحدود.

© AP Photo / Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في غلاف غزة

وأفادت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن الآلية الجديدة عبارة عن سكوتر بأربع عجلات، وهو نوع جديد من الدراجات البخارية، تتيح السرعة والمرونة للجندي الإسرائيلي، ويمكنه حمل جنديين معا.

ونشرت القناة شريط فيديو يوضح مدى خفة السكوتر، ومرونته في التعامل مع تعرجات المناطق الحدودية والجبلية، خاصة في منطقة غلاف غزة، والتي يمكنه من خلاله الإسراع في إطفاء الحرائق الناجمة عن بالونات الهيليوم والطائرات الورقية المشتعلة، المنطلقة من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.