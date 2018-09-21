على خلفية واقعة الطائرة الروسية... نتنياهو يحاول إنقاذ التنسيق الأمني في سوريا

قالت صحيفة عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول إنقاذ التنسيق الأمني مع روسيا في سوريا.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس الخميس، أن نتنياهو يبذل جهدا، من أجل إنقاذ منظومة التنسيق، التي بناها مع الجانب الروسي في سوريا، والتي ساهمت في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي طيلة السنوات القليلة الماضية.

منظومة إسرائيلية

© AP Photo / David Cohen جنرال إسرائيلي: حادثة الطائرة الروسية خطيرة وستؤثر على إسرائيل

وأضافت الصحيفة العبرية أن نتنياهو كان وراء هذه المنظومة التي عززت أمن إسرائيل، في ظل دخول إيران إلى سوريا، والدليل الزيارات العديدة، التي أجراها نتنياهو إلى قصر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق الأمني في سوريا سمح للمقاتلات الإسرائيلية قصف مواقع تابعة لإيران، وقلص من وصول قوافل الأسلحة إلى حزب الله اللبناني عبر سوريا، وبأن هذا التنسيق معرض للخطر أو للتوقف النهائي على خلفية إسقاط الطائرة الروسية، الاثنين الماضي.

أزمة حقيقية



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كتبت، مساء أمس الخميس، أن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، يرى أن حادثة سقوط الطائرة الروسية سيؤثر على مستقبل بلاده.

وأكد الجنرال السابق، ورئيس مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن الحديث يدور عن أزمة حقيقية وحساسة وخطيرة، في ظل تصريحات وزير الدفاع الروسي، الذي اتهم فيها إسرائيل بالوقوف خلف الحادثة، واحتفاظ روسيا بحق الرد.

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