ماي: إنكار شرعية استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي يعتبر خيانة

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، بأن إنكار شرعية استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي يعتبر خيانة لثقة الجمهور والشعب.

القاهرة — سبوتنيك. وأكدت ماي، أن عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول صفقة البريكست أفضل من التوصل لاتفاق سيئ.

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وجددت ماي تأكيدها على أن بريطانيا لن تجري استفتاء آخر ولن تسمح لبلادها بالتفكك، مخاطبة الاتحاد الأوروبي. وقالت "الاستفتاء كان أكبر عملية ديمقراطية قام بها هذا البلد، وإنكار شرعيتها يعتبر خيانة لثقة الجمهور والشعب".

وأضافت، "الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يعرف أنني لن أغير نتيجة الاستفتاء، ولن أتقبل أن يتم تفكيك بلدي".