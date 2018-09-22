روحاني: إيران ستهزم ترامب مثلما فعلت مع صدام

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في مواجهته مع إيران تماما مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

موسكو — سبوتنيك. وقال روحاني: "العدو لم يستطع أن يحقق أهدافه ضد إيران وضد الأمة الإيرانية ولن نتخلى عن برنامجنا الدفاعي والصاروخي وسنواصل تطويرهما يوما بعد يوم".

© AP Photo / Iranian Presidency Office طهران تنفي طلب روحاني لقاء ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأشار روحاني إلى الحرب التي دارت في الثمانينات بين إيران والعراق وتعهد بألا تتخلى طهران عن صواريخها على الرغم من الضغوط الأمريكية.

وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء في ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية التي دارت فيما بين عامي 1980 و1988 "نفس الشيء سيحدث لترامب. أمريكا ستواجه نفس مصير صدام حسين.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي التاريخي متعدد الأطراف في مايو أيار وقراره إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي.

وبالتزامن مع كلمة روحاني، بدأت إيران إظهار قوتها البحرية في الخليج خلال عروض سنوية في العاصمة طهران وميناء بندر عباس بالخليج إحياء لذكرى نشوب الحرب الإيرانية العراقية التي دارت فيما بين عامي 1980 و1988.