خبير لبناني: الرد الروسي على إسرائيل في سوريا كان عقلانيا لا ضعيفا

بيروت — سبوتنيك. وقال خشيش لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت 22 سبتمبر / أيلول، إن ما جرى كان في الواقع محاولة إسرائيلية لتقويض قواعد الاشتباك، التي قيدت بشكل نسبي تحركات الطائرات الإسرائيلية في أجواء سوريا.

ورأى خشيش أن ما قامت به إسرائيل جاء في حقيقة الأمر بناء على خطة معقدة سعت من خلالها إلى تحقيق هدفين، الأول هو التشكيك بقدرات الدفاعات الجوية السورية، تحسبا لإمكانية تسليم سوريا منظومة (إس 300) ذات الطابع الاستراتيجي، وبطبيعة الحال التشكيك بقدرة الروس على حماية قواتهم في سوريا.

Ministry of Defence of the Russian Federation