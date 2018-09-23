دولة أوروبية تعتبر السعودية شريكا هاما في الشرق الأوسط

صرح الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، خلال تهنئة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، محمد بن سلمان، بالعيد الوطني للمملكة، بأن السعودية تعتبر شريكا هاما لبيلاروس في الشرق الأوسط.

© REUTERS / Faisal Al Nasser الكشف عن وثيقة "مهمة" حول تورط السعودية في حادث خطير

مينسك — سبوتنيك . وقال الرئيس البيلاروسي خلال التهنئة: "تنظر بيلاروس إلى دولتك كشريك مهم في منطقة الشرق الأوسط وتسعى إلى تعزيز العلاقات المثمرة في القطاعات السياسية والتجارية والعلمية والتقنية وغيرها من القطاعات لصالح شعب البلدين".

وفي رسالته التهنئة إلى ولي العهد، أعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة للبلدين يمكن أن تعطي "دفعة إضافية لتطوير التعاون البيلاروسي السعودي المتميز في جميع المجالات".

وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروس والمملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران 1997. حيث تم اعتماد السفير البيلاروسي في دولة الإمارات العربية المتحدة كقائم بأعمال السفير في المملكة، ويجمع السفير السعودي في روسيا بين العمل في بيلاروس".