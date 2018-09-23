إسرائيل: سنواصل عملياتنا في سوريا حتى بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية ضد الوجود الإيراني في سوريا بالرغم من حادثة سقوط الطائرة الروسية في الأجواء السورية. وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على المزاعم التي انتشرت حول احتمال قيام روسيا بإغلاق المجال الجوي السوري بوجه سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال ليبرمان " نحن تصرفنا ونتصرف بحذر ومسؤولية في كل الحالات الواردة الصعبة منها والسهلة، لذلك لم يتغير شيئا ولن يتغير ونحن مستمرون بالعمليات العسكرية في سوريا وهذه سياستنا".

وأضاف " لن نسمح بتحويل سوريا إلى قاعدة إيرانية متقدمة ضد دولة إسرائيل ونحن نواصل العمل ولهذا لدينا كل الوسائل والإمكانيات لردع هذا الخطر".

ووفقا لرئيس الدفاع الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي سيواصل اعتماده على التنسيق مع القيادة العسكرية الروسية في سوريا من أجل تجنب حالات التصادم في الأجواء السورية.

واتهمت موسكو الطيران الحربي الإسرائيلي بالقيام بمناورات جوية استفزازية عرضت الطائرة الروسية للخطر وجعلتها عرضة للنيران السورية.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي مع أفيغدور ليبرمان، أنه نتيجة للأفعال غير المسؤولة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي حدثت مأساة أدت إلى مقتل 15 جنديا روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو اتصالات هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان". وأكد وزير الدفاع الروسي خلال الاتصال أن: "على الرغم من الاتفاق بين إسرائيل وروسيا حول منع الحوادث الخطيرة بينهما، تم إبلاغ الجانب الروسي فقط قبل دقيقة من توجيه المقاتلات الإسرائلية "إف-16" ضربات على سوريا".