الجيش الإيراني يطالب "دولا" بالاعتذار العلني... ويتوعد

تحدث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، عن الهجوم الإرهابي الذي حدث أمس السبت، على العرض العسكري في مدينة أهواز.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال باقري: " القوات المسلحة ستلاحق الإرهابيين المجرمين أينما كانوا ولن تستكين حتى اقتلاع جذور هذه الظاهرة البغيضة".



© REUTERS / Raheb Homavandi إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي في طهران

وتابع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أنه وعلى أعتاب العرض العسكري الباعث على الفخر لقدرات الجمهورية الإيرانية الدفاعية لمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس، قام عدد من العناصر الدنيئة والجبانة العميلة للاستكبار والمدعومة ماليا وإعلاميا من قبل بعض دول المنطقة، بعمل إرهابي عشوائي بإطلاق النار على الناس الأبرياء الحاضرين في هذه المراسم ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من مواطنينا الأعزاء، وهو إجراء يفتقد لأي قيمة عملانية واستخبارية من الناحية العسكرية".

وأضاف، "إن هذه الجريمة التي جرت استمرارا لخيانات الاستكبار وأذنابه الإقليميين على مدى الأربعين عاما الماضية، سوف لن تخل كما في الماضي بعزم وإرادة الشعب الإيراني في الدفاع عن الثورة وأهدافها، بل إن الطبيعة الخبيثة لأعداء إيران الألداء ستجعل صفوف الشعب الإيراني الغيور أكثر تلاحما مما مضى".

وتقدم بالمواساة لأسر شهداء هذا العمل الإرهابي وتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأعزاء، وأضاف، أنني أطمئن الشعب الإيراني العظيم بأن أبناءه في القوات المسلحة سيلاحقون الإرهابيين وذيولهم أكثر عزما مما مضى، ولن يستكينوا حتى اقتلاع جذور هذه الظاهرة المقيتة".

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى المواقف الحاقدة لمسؤولي بعض دول المنطقة الذين تحدثوا علنا عن نقل الاضطراب الأمني إلى داخل حدود الجمهورية الإيرانية ونصحهم بتغيير سلوكياتهم العدوانية تجاه البلاد والاعتذار من الشعب الإيراني العظيم، محذرا إياهم بأنه في غير الحالة فان القوات المسلحة الإيرانية تحتفظ لنفسها بحق الرد القاصم ضد أعداء الشعب الإيراني في أي زمان ومكان وستلاحق المجرمين في مكان من العالم.