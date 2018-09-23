أول إجراء إيراني بشأن الهجوم الإرهابي في الأهواز

وبحسب وكالة "إرنا". قال عالمي نيسي إن القضايا الأمنية الخاصة بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في أهواز وضعت قيد التحقيق من قبل لجان خبراء لدي الجيش وحرس الثورة الإسلامية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani بيان من مقتدى الصدر بشأن هجوم الأهواز

وفي تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، على هامش الاجتماع التنسيقي الخاص بتنظيم مراسم تشييع شهداء هجوم أهواز الإرهابي، أوضح عالمي نيسي أن فرق الخبراء هذه تحقق حاليا في نقاط القوة والضعف حول القضايا الأمنية خلال استعراض القوات المسلحة في أهواز؛ مردفا أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها لاحقا.من جانبه، قال المساعد التنسيقي لمقر ولي عصر (عج)، التابع لحرس الثورة الإسلامية في محافظة خوزستان، العقيد مير عبد الرضا حاجتي، في تصريح للصحفيين أيضا، أن 22 شهيدا من إجمالي شهداء الحادث الإرهابي في أهواز كانوا عسكريين.