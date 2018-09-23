الجيش الإسرائيلي: سلامة وأمن القوات الروسية في سوريا موضوعة نصب أعين قيادتنا السياسية والعسكرية

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سلامة وأمن القوات الروسية التي تعمل في سوريا موضوعة نصب أعين متخذي القرارات في إسرائيل.