أفيخاي أدرعي: الطائرات الإسرائيلية لم تتستر بالطائرة الروسية من المضادات السورية

القدس — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد 23 سبتمبر / أيلول، إن بعثة جيش الدفاع برئاسة قائد سلاح الجو، الميجور جنرال عميكام نوركين، عرضت أمام مسؤولين كبار في الجيش الروسي التحقيق العسكري الكامل حول إسقاط الطائرة الروسية من قِبل الدفاعات الجوية السورية، مضيفا أنه تم إجراء التحقيق وعرضه بشكل معمّق ومهني ومفصل.

Ministry of Defence of the Russian Federation