بطريرك القسطنطينية يعد بمنح الكنيسة الأوكرانية استقلالها قريبا

وعد بطريرك القسطنطينية بارثولوميو، أنه سيمنح الكنيسة الأوكرانية استقلالها قريبا، كما منحه من قبل للكنيسة في الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، مشيرا إلى أنه لا تخيفه التهديدات.

© Sputnik . Mohammad kharboutli الكنيسة الروسية تعِد برنامجا لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا

أثينا — سبوتنيك . وقال البطريرك المسكوني عقب خدمة الأحد في كنيسة القديس فوكي ميساهورو في إسطنبول: "الآن جاء دور الكنيسة الأوكرانية، التي ستحصل على استقلاليتها في وقت قريب، وأتمنى ذلك رغم المعارضة الحالية وهذا سيكون منح الكنيسة الأوكرانية الاستقلال، وهذا من حقها، وهذا حقها في الحصول على الاستقلال، ومن ناحية أخرى، هذا الحق، وبالطبع، هو الحق الحصري لبطريقتنا المسكونية، حيث تم منحها لجميع الكنائس الأرثوذكسية الجديدة، بدءا من روسيا في القرن السادس عشر وتنتهي مع كنيسة الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا.

وأضاف البطريرك: "نحن لسنا خائفين من التهديدات دون أن يوضح ما هي التهديدات التي كانت تدور في ذهنه، وتابع في الآونة الأخيرة، قلت في الخطبة إن البطريركية المسكونية لا تهدد، ولا تخاف من التهديدات، ولكنها ثابتة في تنفيذ مهمتها وفق الشرائع المقدسة.

وأكد بارثولوميو إن هذه الحقوق تمنحها المجالس المسكونية، وسيتم تنفيذها في حالة أوكرانيا وفي أي مكان آخر ستكون هناك حاجة إليها.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقد في وقت سابق ، اجتماع بين البطريرك كيريل وبطريرك القسطنطينية بارثولوميو، في إسطنبول، وناقش الجانبان قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن بارثولوميو أخطر البطريرك كيريل بقرار الكنيسة القسطنطينية بمنح الاستقلالية للكنيسة في أوكرانيا.

والجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أيدت في وقت سابق، الموقف الذي عبرت عنه بطريركية القسطنطينية، الذي أفاد بأنه لا يمكن معالجة الانشقاق القائم عبر خلق انشقاق جديد في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أعلن في وقت سابق، أن البطريركية المسكونية في القسطنطينية، حاليا إسطنبول في تركيا، قد بدأت الإجراءات اللازمة لتأسيس كنيسة مستقلة في أوكرانيا.