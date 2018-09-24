الاتحاد الأوروبي يعزي عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي في الأهواز بإيران

أعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم "الإرهابي" الذي وقع بالأمس في الأهواز في طهران خلال عرض عسكري، حيث قتل ما يقارب 25 شخصا وأصيب عشرات آخرين.

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "فقد 25 شخصا على الأقل، وأصيب عشرات الأشخاص في الهجوم الإرهابي على العرض العسكري في الأهواز في إيران أمس".

© AP Photo / Behrad Ghasemi إيران تعلن الحداد العام يوم غد على ضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة الأهواز

وأضاف البيان، "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ولشعب إيران ".

وتابع البيان على صفحة المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أنه قد قتل 24 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال بعدما أطلق مسلحون النار على عرض عسكري في جنوب غرب إيران بالأمس 22 أيلول/سبتمبر، بينهم 12من عناصر الحرس الثوري لقوا مصرعهم. بينما أصيب أكثر من 60 شخصا. وقد استهدف الهجوم منصة احتشد فيها مسؤولون لمتابعة حدث يقام سنويا بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980-1988.