الاتحاد الأوروبي يعزي عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي في الأهواز بإيران

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "فقد 25 شخصا على الأقل، وأصيب عشرات الأشخاص في الهجوم الإرهابي على العرض العسكري في الأهواز في إيران أمس".
وتابع البيان على صفحة المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
يذكر أنه قد قتل 24 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال بعدما أطلق مسلحون النار على عرض عسكري في جنوب غرب إيران بالأمس 22 أيلول/سبتمبر، بينهم 12من عناصر الحرس الثوري لقوا مصرعهم. بينما أصيب أكثر من 60 شخصا. وقد استهدف الهجوم منصة احتشد فيها مسؤولون لمتابعة حدث يقام سنويا بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980-1988.
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