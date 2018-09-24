الصين تلغي المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

ألغت الصين المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد جولة جديدة من إدخال رسوم الاستيراد بين البلدين، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقا لمصادر المجلة، فإن الموقف الرسمي الصيني يشير إلى أن مثل هذه التكتيكات الأمريكية لن تحفز على التعاون مع الجانب الصيني.

© Sputnik . Григорий Сысоев رئيس شركة "علي بابا" العملاقة يتحدث عن أمد الحرب التجارية الأمريكية الصينية

وأشارت المجلة إلى أن بكين تتجنب المفاوضات تحت الضغط من خلال رفض المفاوضات.

وأضاف المصدر أن الصين ما تزال منفتحة لبدء مفاوضات جديدة مع واشنطن الشهر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن منذ أسبوع عن فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع الصينية. ودخل القرار حيز التنفيذ يوم 24 أيلول/سبتمبر، كما سترتفع الرسوم بنسبة 25% اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير.

وأعلنت الصين بدورها عن فرض رسوم متناظرة على البضائع الأمريكية.

وقد بدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد دخول الرسوم الجمركية المتبادلة بين هاتين الدولتي حيز التنفيذ، يوم 6 تموز/يوليو.