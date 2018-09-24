وزير النفط الإيراني: حلم أمريكا بوقف صادراتنا البترولية لن يتحقق

صرح وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، بأن "حلم الولايات المتحدة بوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن يتحقق".

وأضاف الوزير أن اجتماع أوبك لم يعط ردا إيجابيا على طلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا "تسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات النفط الإيرانية تماما ولو لشهر واحد، لكن ذلك الحلم لن يصبح حقيقة"، حسبما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.

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في سياق آخر، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب قائد الحرس الثوري قوله، اليوم الاثنين، بأن على زعماء أمريكا وإسرائيل توقع رد إيراني "مدمر"، وذلك في أعقاب هجوم الأهواز الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وقال حسين سلامي في كلمة خلال جنازة القتلى في الأهواز بثها التلفزيون الرسمي: "رأيتم انتقامنا من قبل، سترون أن ردنا سيكون ساحقا ومدمرا وستندمون على فعلتكم"، حسبما نقلت "رويترز".