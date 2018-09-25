الاتحاد الأوروبي يضع شروطا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في عملية إعادة إعمار سوريا، إذا كان هناك عملية سياسية.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يرشح دولة خليجية لتحمل نفقات إعمار سوريا بدلا من أمريكا

وقالت موغيريني وفقا لقناة زفيزدا الروسية: "إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، لأن أهم شيء بالنسبة لنا — رعاية الشعب السوري في سوريا أو في الخارج".

وأشارت موغيريني إلى أن لدى أوروبا شروط وهي مرتبطة بالعملية السياسية، التي "تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي."

وأضافت موغيريني أن أرى"نافذة" إمكانيات إذا تطور الوضع في إدلب وفقا لاتفاقية روسيا وتركيا. مذكرة، لجنة صياغة الدستور سوف تكون قادرة على بدء العمل على إطلاق العملية السياسية ومشاركة المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، قالت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إن الأزمة في سوريا يجب أن تحل بالطرق السياسية.