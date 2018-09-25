كاتب إسرائيلي: بعد صواريخ "إس 300"... الأزمة مع روسيا عميقة وخطيرة

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن أزمة الطائرة الروسية تسببت في وقوع أزمة خطيرة وعميقة بين إسرائيل وروسيا، وبأن نصب بطاريات "إس 300" الروسية سيزيد من هذه الخطورة، رغم أنه لن يعرقل عمل المقاتلات الإسرائيلية في سوريا.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: التنسيق الأمني مع روسيا مستمر رغم أزمة سقوط الطائرة الروسية

وأكدت الصحيفة العبرية أن زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميقام نوركين، لم تأت بنتيجة مرضية لإسرائيل، وبأنها غير مؤثرة، وبأن حرية العمل للمقاتلات الإسرائيلية في السماء السورية أمر مهم للغاية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن نقل الأسلحة الحديثة إلى سوريا سيزيد من المخاطر في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال، في وقت سابق، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.

كما أعلن شويغو عن إطلاق الجيش الروسي التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.