ترامب: أوبك تنهب باقي دول العالم

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ترفع الأسعار وهذا "لا يعجبني" ، مؤكدا استعداد بلاده لتصدير ثرواتها من الفحم والغاز الطبيعي.

القاهرة — سبوتنيك. قال ترامب في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء "لقد أصبحنا أكبر منتج للطاقة… الولايات المتحدة مستعدة لتصدير ثروتها من الفحم النظيف والغاز الطبيعي".

© AP Photo / Richard Drew قاعة الجمعية العامة تنفجر ضاحكة عند بدء ترامب خطابه (فيديو)

وأضاف ترامب " منظمة أوبك والدول العظمى فيها تنهب العالم، وتستمر في رفع الأسعار، وهذا لا يعجبني ولا يجب أن يعجب أحدا"، موضحا "دافعنا عن الكثير من هذه الدول دون مقابل، وهي تستمر في رفع الأسعار، ونريد منها أن تبدأ في خفض الأسعار".

وأكد ترامب: "من الآن فصاعدا لن نتحمل هذه الأسعار الفظيعة".

هذا وعقد الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لمراقبة "أوبك +"، يوم الأحد الماضي، في الجزائر العاصمة. ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد دعا في كلمة موجهة إلى "أوبك" لزيادة الإنتاج، إلا أن المنظمة قررت الإبقاء على كمية الإنتاج الحالية دون أي تغيير.