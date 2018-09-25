ترامب: أوبك تنهب باقي دول العالم

القاهرة — سبوتنيك. قال ترامب في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء "لقد أصبحنا أكبر منتج للطاقة… الولايات المتحدة مستعدة لتصدير ثروتها من الفحم النظيف والغاز الطبيعي".
وأكد ترامب: "من الآن فصاعدا لن نتحمل هذه الأسعار الفظيعة".
هذا وعقد الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لمراقبة "أوبك +"، يوم الأحد الماضي، في الجزائر العاصمة. ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد دعا في كلمة موجهة إلى "أوبك" لزيادة الإنتاج، إلا أن المنظمة قررت الإبقاء على كمية الإنتاج الحالية دون أي تغيير.
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