مع صفقة "إس 300"... الكابينيت الإسرائيلي: ليس من المعلوم مصير العلاقات مع روسيا مستقبلا

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، إن أزمة الطائرة الروسية تسببت في إحداث شرخ كبير في العلاقات الروسية الإسرائيلية، وليس من المعلوم مصير العلاقات مع موسكو مستقبلا.

© AFP 2018 / Gali Tibbon وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: أنشأت الخط الساخن مع الروس حول سوريا في عام 2015

ذكرت القناة العاشرة العبرية ، مساء اليوم، الثلاثاء، أن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" الاثنين الماضي، تسبب في إحداث فجوة كبيرة بين الطرفين، الإسرائيلي والروسي، وليس معروفا، حتى الآن، متى تنتهي تلك الأزمة، خاصة في ظل إعلان موسكو تزويد سوريا بصواريخ "إس 300".

وكتب باراك رافيد، المحلل السياسي للقناة على موقعها الإلكتروني أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يعتقد بأن الأزمة مع روسيا كبيرة، ولا أحد يعلم مصير العلاقات الثنائية مستقبلا.

© REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool نتنياهو: اتفقت مع بوتين على تشكيل أطقم عمل عسكرية إسرائيلية روسية

وأفادت القناة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتحدث مع الرئيس الأمريكي ردونالد ترامب، غدا الأربعاء، حول تلك الأزمة، ومدى رد فعلها في المجتمع الدولي.

وأوردت القناة بأن توريد موسكو بطاريات صواريخ "إس 300" إلى سوريا يعني تفاقم الأزمة وسيرها نحو اللا معلوم، خاصة وأن تلك البطاريات تتمتع بمزايا عدة، أهمها إعاقة حركة المقاتلات الإسرائيلية في الأجواء السورية.

وشددت القناة على ضرورة التفاهم وإدارة الحوار السياسي بين الطرفين، الإسرائيلي والروسي، لمواجهة مخاطر هذه الصواريخ.