تحديد مصدر الخطر رقم واحد على أمريكا

وقال جيمس ماتيس وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، في كلمة له في المعهد العسكري في فرجينيا إن "الخطر النووي الروسي" هو الخطر الخارجي رقم واحد.

والخطر الروسي هو الخطر الأكبر، ويليه الخطر النووي الصيني والكوري الشمالي.

وأشار ماتيس إلى أن الخطر الذي تشكله كوريا الشمالية هو "شغلنا الشاغل الآن".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الخطر النووي لا يكثر الحديث عنه ولكنه الخطر الحقيقي.

وأكد ماتيس أن كسب الحرب النووية أمر غير ممكن، ولهذا فإن بدء الحرب النووية أمر غير جائز.

© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية صاروخ يعمل بالطاقة النووية



وذكرت صحيفة "فزغلاد" الروسية أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تملكان أكثر من 13 ألف رأس نووي، أي أن 92 في المائة من الترسانة النووية العالمية توجد في حوزة روسيا والولايات المتحدة.

ولا بد من الإشارة إلى أن روسيا تنظر إلى السلاح النووي على أنه سلاح رادع يحول دون الاعتداء عليها، ولا يمكن لها أن تلجأ إلى استخدامه إلا عند الضرورة القصوى للدفاع عن النفس.