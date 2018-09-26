الخارجية الألمانية: نأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أن بلاده "تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا".

وأفادت وسائل إعلام بأن المملكة العربية السعودية ستعيد سفيرها إلى ألمانيا قريبا، بموجب الاتفاق المبرم بين وزيري خارجية الدولتين عادل الجبير وهايكو ماس في نيويورك.

© REUTERS / Axel Schmidt الخارجية الألمانية تعرب عن أسفها لما شهدته العلاقات مع السعودية من سوء فهم

وأشارت قناة ARD الألمانية، إلى أن السفير السعودي سيعود إلى برلين لتنتهي بذلك أزمة دبلوماسية مستمرة لنحو عشرة أشهر اندلعت على خلفية انتقاد وزير الخارجية الألماني السابق زوغمار غابرييل سياسة الرياض تجاه لبنان، إذ لمح إلى أن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأرغمته على تقديم الاستقالة

بدورها، قالت هيئة "دويتشه فيله" الألمانية، إن الجبير وهايكو اتفقا على إعادة السفير وفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين الدولتين أثناء اجتماع عقداه على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.