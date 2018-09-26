ماتفيينكو لرئيس برلمان النرويج: احتجاز موظف في مجلس الاتحاد الروسي عمل استفزازي

© Sputnik . Alexey Nicolskyi ماتفيينكو: لدى روسيا رغبة في الخروج من مجلس أوروبا سبوتنيك. وقالت للصحفيين، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر / أيلول: "أرسلت رسالة خاصة إلى رئيس البرلمان النرويجي أشرت من خلالها إلى أنه عمل استفزازي بحت، ولا يوجد هناك أي أساس لاحتجاز موظفنا".

وأكدت أنه عبر وزارة الخارجية والبرلمان، سيتم بذل جميع الجهود للإفراج عن بوتشكاريوف، مضيفة: "إذا كان هذا الاستفزاز مخططا له، فهذا عمل خسيس، وهذا لا يجمل صورة هياكل الاتحاد الأوروبي التي نظمت الندوة".

وأشارت إلى أن روسيا سوف تفكر حول ما إذا كانت ستشارك في مثل هذه الندوات في المستقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، احتجاجا بسبب احتجاز المواطن الروسي، ميخائيل بوتشكارييف، في مطار أوسلو، ووضعه قيد الاحتجاز "بتهمة نشاط استخباراتي زائف".

وذكرت وسائل الإعلام النرويجية، أن الروسي البالغ من العمر 51 عاما شارك في حلقة دراسية "ندوة"، كان موضوعها تبادل المعلومات والأفكار والخبرات بين برلمانات أوروبا.