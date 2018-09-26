نتنياهو يسعى لوساطة ترامب

قالت قناة عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعمل على إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديم مبادرة دبلوماسية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقابل تراجع الأخير عن قراره تسليم منظومة "إس-300" للجيش السوري.

© REUTERS / CARLOS BARRIA نتنياهو: إسرائيل ستواصل ما بوسعها لصد العدوان الإيراني

ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء أمس، الثلاثاء، أن نتنياهو يسعى للعودة من نيويورك، وقد حصل على ضمان حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينتظر عقد اتفاق مع ترامب بهذا الخصوص، باعتبار أنه أمر حيوي وضروري لإسرائيل.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو يحاول إقناع الرئيس الأمريكي بأن حرية حركة المقاتلات الإسرائيلية الهدف الأساس منها وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى "حزب الله" اللبناني.

وأشارت القناة إلى أن الهدف من لقاء ترامب بنتنياهو، المقرر اليوم الأربعاء، هو طلب إسرائيل توسط ترامب لدى الريس الروسي فيلاديمير بوتين، لتحسين العلاقات بين الطرفين، الروسي والإسرائيلي.