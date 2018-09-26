خبير في التنظيمات المسلحة: التدخل الروسي في سوريا أنقذ المنطقة من الإرهاب

قال الدكتور حسام شعيب، الباحث السوري في شؤون الجماعات والتنظيمات المسلحة، إن دخول روسيا من خلال تحالف استراتيجي عسكري مع سوريا لدعم مكافحة الإرهاب قبل ثلاث سنوات، غير مسار المؤامرة على سوريا.

© Sputnik . روسيا تحذر الغرب من شن هجمات ضد سوريا

وأضاف شعيب، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك " اليوم الأربعاء: "هذا التدخل المبكر غير أيضا مسار الإرهاب، الذي كان مخططا له أن يكون جسرا موصولا من دمشق إلى كابول مرورا بالعراق وربما إيران وبعض الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق".

وأشار شعيب إلى أن إدراك الحكومة والقيادة الروسية المبكر لهذا السيناريو ومخاطر وجود الإرهاب على الأراضي السورية كان له بالغ الأثر في تضييق الخناق على الإرهاب.

وتابع: "علاوة على أنه حفظ لروسيا مكانتها في المنطقة، حيث تعد سوريا هي المنفذ الأخير لروسيا المطل على البحر المتوسط بعد خسارة ليبيا وسواحل أفريقيا وهو ما كان يشكل خطرا كبيرا على مصير المنطقة".

واستطرد: "دخول الروس حقق توازنا عسكريا من جهة الجيش السوري وجعله يمتلك زمام المبادرة، التي مكنته من القيام بعمليات تحرير في أكثر من منطقة، كما أن دخول الروس عطل الأمريكيين والدول الأوروبية عن التدخل المباشر حتى تحت الذريعة، التي قاموا بها وهي استخدام السلاح الكيميائي".