بالفيديو... وزير خارجية أوكرانيا يغط في النوم أثناء كلمة رئيسه بالأمم المتحدة

التقطت عدسات الكاميرات وزير خارجية أوكرانيا، بافيل كليمكين، وهو يغط في النوم، بينما كان رئيس الجمهورية الأوكراني، بيترو بوروشنكو، يلقي كلمته أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

Кажется, кому-то сегодня попадет. 🤦🏻‍♂️ Глава МИД Украины Павел Климкин уснул на выступлении Порошенко на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке pic.twitter.com/urqsq9BzUz — НТВ (@ntvru) September 27, 2018

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وظهر كليمكين نائما في مقطع نشرته القناة التلفزيونية الخامسة الأوكرانية، على موقع يوتيوب، ظهر فيه في الدقيقة 17 من المقطع وكذلك عقيلة الرئيس الأوكراني مارينا بوروشينكو، ووزيرة الرعاية الصحية الأوكرانية، أوليانا سوبرون، وأعضاء آخرون من وفد أوكرانيا.

يشار إلى أن اللقطات أظهرت خلو نصف المقاعد خلال إلقاء بوروشينكو كلمته.