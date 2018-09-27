بالفيديو... وزير خارجية أوكرانيا يغط في النوم أثناء كلمة رئيسه بالأمم المتحدة

Кажется, кому-то сегодня попадет. 🤦🏻♂️ Глава МИД Украины Павел Климкин уснул на выступлении Порошенко на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке pic.twitter.com/urqsq9BzUz— НТВ (@ntvru) September 27, 2018
وظهر كليمكين نائما في مقطع نشرته القناة التلفزيونية الخامسة الأوكرانية، على موقع يوتيوب، ظهر فيه في الدقيقة 17 من المقطع وكذلك عقيلة الرئيس الأوكراني مارينا بوروشينكو، ووزيرة الرعاية الصحية الأوكرانية، أوليانا سوبرون، وأعضاء آخرون من وفد أوكرانيا.
يشار إلى أن اللقطات أظهرت خلو نصف المقاعد خلال إلقاء بوروشينكو كلمته.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)