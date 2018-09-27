صحيفة: الهند تشتري منظومة "إس-400" الروسية

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا، نقلا عن مصادر في الحكومة، أن اللجنة الأمنية التي يرأسها رئيس الوزراء ناريندي مودي أعطى تصريحا لشرائها.

© Sputnik . Alexey Malgavko بعد تركيا... الهند مصممة على شراء "إس-400" رغم معارضة واشنطن

وحصل هذا قبل زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر إجراؤها في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول. وسيزور الرئيس الروسي الهند في إطار القمة الثنائية السنوية.

ولم تعلن الحكومة الهندية رسميا بعد عن قرارها للحصول على "إس-400".

يشار إلى أن منظومة "إس-400" قادرة على تدمير أنواع الطائرات الحديثة ووسائل الهجوم الجوي والفضائي كافة، وتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة على مدى 400 كيلومتر، أما الصواريخ الباليستية المحلقة بسرعة حتى 4.8 كيلومترات في الثانية، فتدمرها المنظومة على مدى 60 كيلومترا وذلك على ارتفاع يتراوح بين بضعة أمتار وبضع عشرات من الكيلومترات.