ليبرمان: لا يهمني إقامة دولة فلسطينية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إقامة دولة فلسطينية لا يعنيني، إنما اهتم بالدولة اليهودية

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن الدولة الفلسطينية لا تهمه، وإن هناك مشاكل أكثر حدّة من الشعارات داخل إسرائيل.

על מדינה פלסטינית:



"המדינה הפלסטינית לא מעניינת אותי, מה שמעניין אותי זו המדינה היהודית.



במדינת ישראל יש 20% אוכלוסיה ערבית שיוצאת פעם אחר פעם להפגנות ולמחאות עם דגלי פלסטין ולא עם דגלי ישראל, לי יש בעיה עם זה וזו הבעיה האמיתית.

יש לדאוג למדינה היהודית וכל השאר פחות מעניין." pic.twitter.com/Zp8yqznEqu — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 27, 2018

صرح ليبرمان بذلك خلال تفقده للحدود مع سوريا، من جهة معبر القنيطرة، بعد عودة قوات السلام في المنطقة المنزوعة السلاح، كرد على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن حل الدولتين.

أفاد المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، بأن "المشكلة الرئيسية أن هناك في إسرائيل 20% من السكان يخرجون باستمرار في مظاهرات ويرفعون الأعلام الفلسطينية… علينا أن نقلق بشأن الدولة اليهودية، والباقي أقل إثارة للاهتمام بالنسبة لنا".