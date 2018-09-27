رغم العقوبات... تركيا تدعو إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في بلادها

وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "المرأة في عالم الأعمال"، أقيمت على هامش مؤتمر عن الاستثمار في تركيا، نظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي، في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء. وذلك كله رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا.
وأكدت الوزيرة وجود فرص عديدة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعت شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى استغلال الفرص التي تتمتع بها تركيا.
وقالت الوزيرة التركية: "تضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، ليتجاوز 20 مليار دولار، ولكن هناك العديد من الفرص، التي تساعد على زيادة هذا الحجم إلى مستويات أعلى".
وأضافت بكجان: "أريد أن أرى مزيدا من الشركات والاستثمارات الأمريكية في تركيا… حان أوان المجيء إلى تركيا والقيام بالاستثمارات فيها".
وبينت أن هناك 3 مراحل لنقل تركيا من الدول المتوسطة الدخل إلى الدول، ذات الدخل المرتفع، وهي الاستثمارات في التكنولوجيا، ومشاركة المرأة في حياة العمل، وزيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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