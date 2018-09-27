رغم العقوبات... تركيا تدعو إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في بلادها

دعت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، الشركات الأمريكية إلى القيام بمزيد من الاستثمارات في تركيا، التي بلغ حجم تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة 20 مليار دولار، في الأعوام الـ10 الأخيرة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "المرأة في عالم الأعمال"، أقيمت على هامش مؤتمر عن الاستثمار في تركيا، نظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي، في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء. وذلك كله رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا.

© AP Photo / تركيا: لا يمكن لأحد مكافحة الإرهاب بمفرده