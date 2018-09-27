الجيش الفرنسي يلقي 120 مظليا في أكثر المناطق خطورة

قام الجيش الفرنسي، صباح اليوم الخميس، بعملية إلقاء 120 مظليا فوق بلدة ميناكا شمال شرقي مالي في إطار عملية "باركان" التي يخوضها الجيش الفرنسي في مالي لمحاربة الجماعات الإرهابية.

باريس — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "لوفيغارو" نقلاً عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة باتريك ستايغر، قامت ثلاث طائرات بإلقاء 120 مظلياً فوق ميناكا التي تعدّ من أكثر المناطق خطورةً في مالي.

© AFP 2018 / MEHDI FEDOUACH الجيش الفرنسي يقتل عشرات الإرهابيين في مالي

وفي هذا الشأن صرّح ستايغر قائلاً: "هذه العملية تسمح بتكملة التحضيرات التي قمنا بها في تلك المنطقة القريبة من حدود النيجر حيث توجد القوات المالية وفرقة من قوات باركان الفرنسية".

وتابع: "نحن نقوم بضم قدراتنا لبعضها لكي نربح عنصر المفاجأة في حربنا على الجماعات الإرهابية ولكي نظهر للسكان بأننا نستطيع المجيء سريعاً".

هذا وتشارك القوات الفرنسية منذ عام 2014 بعملية عسكرية في منطقة الساحل الأفريقي تدعى عملية "باركان" لمحاربة الجماعات الإرهابية وتشمل دول مالي والتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وذلك بالتنسيق مع هذه الدول.