مقتل 7 جنود ومدني في هجوم إرهابي في مالي

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع المالية، إن "مركبتين عسكريتين تعرضتا لهجوم إرهابي بين قريتين تقعان بين تمبكتو وموبتي"، أمس الأربعاء.

© Sputnik . Nikolai Chijniak الجيش الفرنسي يلقي 120 مظليا في أكثر المناطق خطورة

نواكشوط — سبوتنيك . وأضاف البيان أن "الهجوم تم بتفجير عبوات محلية الصنع وأدى إلى مقتل سبعة جنود في القوات المسلحة المالية وسائق مدني".

وطالبت الوزارة، في البيان "القوات المسلحة المالية بمواصلة مهمتها لحماية أراضي البلاد التي لا تزال تواجه عنفا جهاديا رغم تنفيذ عمليات عسكرية دولية منذ أكثر من خمسة أعوام".

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في ظرف يومين حيث تعرضت دورية للقوات المسلحة المالية الثلاثاء لهجوم مسلح أدى إلى مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين.

وسبق أن هاجمت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المتطرفة قوات الجيش المالي والقوات الإفريقية المشتركة شمال مالي وعلى الحدود مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

وكان إسلاميون متشددون قد سيطروا على شمال مالي عام 2012، قبل أن تطردهم القوات الفرنسية عام 2013، ولكن التهديد عاد بعد ذلك ووقعت هجمات جنوبي البلاد، وفي النيجر المجاورة، وبوركينا فاسو.