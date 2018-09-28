نتنياهو يطلب تفتيش "المواقع النووية الإيرانية الجديدة"

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نيويورك وبحث معه عدة ملفات.

رام الله — سبوتنيك. وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصل لوكالة "سبوتنيك": "التقى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب منه أن يتوجه إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد أمانو كي يقوم الأخير بفحص المعلومات وبتفتيش المواقع النووية الإيرانية الجديدة التي كشف رئيس الوزراء نتنياهو النقاب عنها في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان:

"طرح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس الإرهابية، وقال إنه يتعين على الأمم المتحدة أن تجند المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على حماس كي تفرج عنهم".

وبحسب البيان، فإن نتنياهو أكد على وجوب تحرك الأمم المتحدة في هذا الملف كونها كانت تتوسط بين إسرائيل وحماس أثناء وقف إطلاق النار الذي استخدمته حماس لخطف الضابط هدار غولدين.

وشدد رئيس الوزراء نتنياهو على الأهمية التي يوليها لمواصلة عمل اليونيفيل والأوندوف، في إطار قيام تلك القوات بتنفيذ كامل المهام التي أوكلت لها.