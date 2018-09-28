نتنياهو يطلب تدخلا عاجلا من غوتيريش

طلب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، التدخل العاجل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

كتب عوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو التقى بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب منه التدخل العاجل والتوسط بين بلاده وحركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة.

طرحت خلال اللقاء قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس الإرهابية وقلت إنه يتعين على الأمم المتحدة أن تجند المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على حماس كي تفرج عنهم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 28, 2018

ذكر المتحدث باسم نتنياهو أن رئيس الوزراء طلب التدخل العاجل من غوتيريش وممارسة المزيد من الضغوط على حماس، كي تفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى الحركة الفلسطينية في قطاع غزة.

سبق وطلب نتنياهو تدخلا عاجلا آخر، ويتعلق بضرورة توجهه إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كي يقوم بتفتيش المواقع النووية الإيرانية الجديدة التي كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الخميس، النقاب عنها في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.