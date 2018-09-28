تقديرات إسرائيلية بنقل "إس 300" لسوريا في هذا التاريخ

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن بطارية أولى لصواريخ "إس-300" الروسية المضادة للطائرات، ستصل إلى سوريا في هذا التاريخ.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أنه من المرجح أن تنقل صواريخ "إس 300" الروسية لسوريا خلال الأسبوع المقبل، وإنه ليس واضحا بعد الموقع الذي ستنصب فيه بطارية هذه الصواريخ، وأن ثمة احتمالا كبيرا أن يشغلها جنود روس.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky منظومة"اس 300" جسر ثقة بين روسيا وإيران

وأورد المحلل السياسي الإسرائيلي، رون بن يشاي، في تقريره بالصحيفة نفسها "يديعوت أحرونوت"، أن الروس سيعملون على تعليم السوريين كيفية تشغيل هذه المنظومة، فيما بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الإسرائيلية السابقة تحدثت عن أن روسيا لن تسارع في نقل صواريخ "أس-300" إلى سوريا، علما بأن روسيا قالت حينها إنها ستنقل المنظومة، في غضون أسبوعين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن عملية تدريب مشغلين من جيش النظام السوري على المنظومة سيستغرق أشهرا، ولذلك فإنه سيشغلها جنود روس، في هذه الاثناء.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن إسرائيل تواجه مشكلة آنية تتعلق بإسراع إيران نقل أسلحة إلى سوريا ولبنان.

وكانت روسيا أعلنت أنها ستزود سوريا بهذه المنظومة الدفاعية، في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" بصواريخ "اس-200"، أطلقها الجيش السوري، في أعقاب غارة إسرائيلية قرب مدينة اللاذقية الساحلية، في 16 أيلول/سبتمبر الحالي. وحمّلت روسيا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة، ومقتل 15 ضابطا وجنديا روسيا كانوا على متنها.