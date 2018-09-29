إسرائيل: لدينا طرق خاصة للتعامل مع "إس 300" في حال وصلت سوريا

ذكر مصدر إسرائيلي، رفيع المستوى، أن إسرائيل لن تحاول منع إيصال منظومات الدفاع الصاروخية إلى سوريا، ولكن لديها طرقها الخاصة في التعامل مع مثل هذه المنظومات.

وبحسب الموقع الإلكتروني "i24News"، صرح مصدر إسرائيلي أنه في حال وصول منظومة الدفاع الروسية "إس 300" لسوريا، فإنه بإمكان إسرائيل التعامل معها، حيث لديها طرقها الخاصة للتعامل مع مثل هذه المنظومة الدفاعية.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky منظومة"اس 300" جسر ثقة بين روسيا وإيران وتعتبر صواريخ إس-300 من أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، قياسا لما يوجد بحوزة الجيش السوري من جيل أقدم من هذه الصواريخ هو "إس 200".

صواريخ إس-300 قادرة على التصدي لصواريخ باليستية لا تتجاوز سرعتها 4500 متر في الثانية.

وبحسب الموقع، تتضمن الكتيبة الواحدة من هذه المنظومة رادارا، بعيد المدى، لاكتشاف الأهداف المعادية عن بعد، وعربة قيادة تقوم بتحليل البيانات، وست عربات تعمل كمنصات إطلاق للصواريخ، كل عربة منها تحمل ستة صواريخ، ورادارا، قصير المدى، يقوم بتتبع الأهداف وتوجيه الصواريخ نحوها.

ويمكن لمنظومة إس-300 أن تتعامل مع 24 طائرة أو 16 صاروخا باليسيتيا حتى مسافة 250 كيلو مترا، في وقت واحد.