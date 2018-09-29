اعتقال مهاجر سوري في ألمانيا خطط لهجوم كيميائي في إسرائيل

أوقفت قوات خاصة تابعة للشرطة الألمانية، شابا سوريا يبلغ من العمر 21 عاما، يشبته بأنه خطط لتنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل، حسبما كشفت وسائل إعلام ألمانية، أمس الجمعة.

وبحسب موقع "المصدر". وجاء أن الشرطة الألمانية تحقق مع الشاب الذي يشبته بأنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكدت الشرطة أن الشاب موقوف على ذمة التحقيق بعد أن اعتقلته الشرطة لضلوعه في شجار عنيف، في مقهى في برلين. وتشتبه الشرطة أن الشاب سعى إلى تجنيد عناصر لشن هجوم كيميائي في إسرائيل.